Olimpíadas: “Cachorrão” e Mafê perdem medalha na disputa final dos 400 m livre de natação

O Brasil não conseguiu garantir a medalha em sua primeira chance nos Jogos Olímpicos de Paris, neste sábado (27). Nas piscinas parisienses, Guilherme Costa, conhecido como “Cachorrão”, e Maria Fernanda Costa, Mafê, perderam na disputa final dos 400 m livre.

Disputando na Arena La Défense, Cachorrão fez um tempo de 3min52s ficando em 5º lugar. O atleta Lukas Maertens, da Alemanha, ficou em primeiro lugar, com o tempo de 3min41ss. O australiano Elijah Winnington ficou em segundo lugar, com 3 min42ss21 e o coreano Woomin Kim, com 3min42ss50.

Enquanto Mafê acabou a prova dos 400 metros livre feminino na 7ª posição. Seu tempo foi 4:03:53.

A vitória foi da australiana Ariarne Titmus. A americana Katie Ledecky, que era considerada a favorita, acabou em terceiro lugar e levou o bronze. A atleta já tinha conquistado oito medalhas em Jogos Olímpicos.

