Estrela do Norte/Manaus Futsal vence Carauari por 5 a 3 e conquista Taça Nelson Mathias 2024

Num duelo de tirar fôlego e cheio de emoções, o Estrela do Norte/Manaus Futsal venceu a seleção de Carauari por 5 a 3 e conquistou de forma invicta a Taça Nelson Mathias de Futsal Adulto Masculino – Troféu Waldemar Baía Soares 2024, garantindo ainda a vaga para representar o estado na 16ª. Copa Norte da modalidade, em outubro.

A decisão do torneio de “tiro curto” organizado pela Federação Amazonense de Futsal (FAFs) aconteceu na noite de sexta-feira (26), no ginásio Casimiro de Abreu, em Manaus.

A finalíssima da competição reuniu as melhores equipes da atualidade no estado. Do lado da casa, o Estrela do Norte/Manaus Futsal vinha da conquista da Taça Brasil da Primeira Divisão em 2023 e da boa participação no 1º Campeonato Brasileiro (está nas oitavas de final e enfrenta o Sport-PE em jogos de ida e volta). Do outro lado, o esquadrão de Carauari vinha de títulos consecutivos nas Séries Prata e Ouro, além de ser o representante do Amazonas na Taça Brasil da Divisão Especial (em agosto).

Se as credenciais dos finalistas eram respeitáveis, o jogo foi à altura do que se esperava. O Estrela do Norte abriu a contagem no comecinho do jogo, com AD Magia. Só que a equipe do município, localizado a 788 quilômetros da capital, botou a bola no chão e imprimiu seu ritmo, chegando à virada com dois gols de Daia. O Gigante da Zona Leste, porém, contava com a estrela de Giannini, que deixou tudo igual no final da primeira etapa.

No segundo tempo, o time da capital ampliou para 3 a 2 com William Esquerda, com um toque magistral de calcanhar, após chute de Mário Rubson Júnior. A taça ficou mais perto ainda quando Giannini ampliou para 4 a 2, em cobrança de pênalti. Carauari tentou reagir com gol de Matheus Teles, mas o mais letal dos alas do Amazonas, Giannini, mostrou novamente que sua estrela não para de brilhar, fechando a contagem em 5 a 3. Festa na torcida do Gigante da ZL.

Mais uma taça

Essa é a segunda vez na história que o Estrela do Norte conquista a Taça Nelson Mathias – a primeira foi no ano de 2019, quando venceu o Abílio Nery Esporte Clube por 4 a 3.

Detalhe: naquela final, Giannini estava do lado oposto. Desta vez, o ala foi campeão e artilheiro, com sete gols. O time campeão também emplacou outra premiação individual: Roger Shenlong, que fez milagres no Casimiro de Abreu, e foi eleito o melhor goleiro da competição.

Glória Eterna

Sob o comando do técnico Breno Freitas, o Estrela do Norte/Manaus Futsal foi campeão da Taça Nelson Mathias 2024 com Roger Shenlong (4), AD Magia (17), Kleyton Pastor (5), Clayton “Mago” Rossi (9), Gabriel Zacch (3), Neto Silva (2), Walafe (22), Zinho (16), Felipe Gabriel (6), Leo David (30), Mário Rubson Júnior (12), Willian Esquerda (7), Leozinho (8), Caíque (20) e Pedro Henrique (66).

Patrocinadores e apoiadores dos campeões

O Estrela do Norte tem patrocínio da Prefeitura de Manaus (Fundação Manaus Esporte), Manaus Luz, WG Construções e Serviços, Dedé Boteco, Pontual Gourmet e Bet 092. O clube também conta com apoio de Emanuel Sports & Marketing, Governo do Amazonas/Sedel (cessão do ginásio), Lourdes Rocha Contabilidade, Paraíso Piscinas, Gráfica Amazonas, RF Fisioterapia & Quiropraxia, Sérgio Rodrigues (nutricionista), Anderson Lauriano (treinamento funcional) e Santa Cláudia (hidratação).

Parceiros do futsal

A Federação Amazonense de Futsal (FAFs) desenvolve as competições com apoio do Governo do Amazonas/Sedel (cessão do ginásio Renné Monteiro e Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira), Prefeitura de Manaus/FME (cessão do ginásio Bergão), Kagiva (bolas oficiais dos campeonatos), Prefeitura Municipal de Carauari (Centro da Juventude), Uni Eventos, deputado estadual Abdala Fraxe, Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas (TJD-AM), Emanuel Sports & Marketing (assessoria de imprensa), Águas de Manaus, Santa Cláudia e Real Bebidas da Amazônia.

Campanha do Estrela do Norte:

Primeira fase

Estrela do Norte/Manaus Futsal 6×3 Real Cachoeirinha

Estrela do Norte 6×1 Náutico Sangue de Boi

Semifinal

Estrela do Norte/Manaus Futsal 4×0 Amazonas FC/Talentos

Final

Estrela do Norte/Manaus Futsal 5×3 Carauari

*Com informações da assessoria

