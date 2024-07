VÍDEO: Datena é chamado de ‘arregão’ e bate boca com militantes em convenção do PSDB

O apresentador bateu boca com os manifestantes e precisou ser protegido por um cordão da Polícia Militar

José Luiz Datena (PSDB) foi chamado de “arregão” e “golpista” por militantes tucanos contrários a sua candidatura para prefeito de São Paulo, oficializada neste sábado (27), na convenção do partido.

Na saída do auditório da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), o apresentador bateu boca com os manifestantes e precisou ser protegido por um cordão da Polícia Militar.

Entenda a briga

Desde que foi anunciada, a empreitada de Datena para ser prefeito pelo PSDB é questionada por uma ala do partido, que defende a reeleição de Ricardo Nunes (MDB).

Para evitar conflitos durante a convenção, a direção nacional tucana se antecipou e homologou a candidatura do jornalista na sexta (26).

Mas a tática não se efetivou: nos arredores da Alesp, centenas de manifestantes se mobilizaram desde a manhã, com camisetas pretas que os identificavam como membros do PSDB e diziam “Respeitem a nossa história”, um carro de som com falas antigas de Datena e gritos contrários ao jornalista.

Dentro da Assembleia, militantes obstruíram corredores que levam ao auditório da convenção e a Polícia Militar precisou contê-los para garantir a entrada da imprensa no local.

No discurso em que oficializou a candidatura, o apresentador questionou “quem pagou” pelo protesto e afirmou que uma agressão contra ele “aviltaria a democracia”.

