Wilker Barreto é lançado oficialmente como candidato à Prefeitura de Manaus pelo Mobiliza

O partido Mobiliza (antigo PMN) realizou, neste sábado (27), sua convenção partidária na Avenida João Câmara, no bairro Novo Aleixo, e lançou oficialmente a candidatura de Wilker Barreto e sua vice, Renata Moraes, à prefeitura de Manaus.

“Eu terei a honra de, nesta caminhada, a caminhada que a partir de agora é uma caminhada que pertencerá ao povo de Manaus, contar com a ajuda da Professora Renata para ser minha vice, a Professora que tem uma história na educação municipal”, declarou o pré-candidato.

Barreto destacou que pretende trazer sua experiência e preparo para administrar as finanças da 5° capital com maior PIB entre as cidades do Brasil, além de afirmar que a atual gestão vem prejudicando a Capital em seu desenvolvimento.

“A qualidade de Manaus está caindo, porque hoje Manaus não tem gestor, tem um gastador. O que eu quero trazer para Manaus é o meu currículo, a minha experiência com preparo, a experiência e o preparo da Renata”.

A vice, Professora Renata, finalizou afirmando que entende a importância e responsabilidade ao ser oficialmente apresentada como vice e agradeceu Wilker Barreto por confiar em seu trabalho.

“Manaus tem uma opção de um homem preparado, de um homem que estuda Manaus, é uma honra para mim, é muita responsabilidade caminhar ao lado de um político ao qual eu admiro e sei o quanto valor terá para Manaus quando chegar na prefeitura, mas se ele escolheu a Renata é porque acredita na pessoa com deficiência, porque acredita na educação e em vocês”, exclamou a professora.

