Olimpíadas de Paris: Seleção feminina perde para o Japão após virada no final

Em partida decepcionante, a Seleção Brasileira de Futebol feminino perdeu para o Japão por 2 x 1, neste domingo (28). Os dois gols japoneses — de Saki Kumagai e Momoko Tanikawa — foram marcados nos últimos minutos da partida no Parque dos Príncipes.

Após um lançamento de Marta para Ludmila, a atacante tocou para o meio, e Jheniffer fez o primeiro gol da partida.

Após abrirem o placar, as brasileiras começaram a jogar mal e assistiram as japonesas virarem a partida com dois gols no final. O primeiro veio de pênalti, aos 46 minutos, e o segundo veio após falha na defesa do Brasil, no último lance do jogo.

Na quinta-feira (25), o Brasil venceu a Nigéria por 1 x 0, em partida que marcou o início da participação das brasileiras nos jogos da capital francesa.

Agora, a Seleção Brasileira enfrenta a Espanha na próxima quarta-feira (31), às 12h (horário de Brasília), em partida decisiva da classificação mata-mata.

*Com informações Metrópoles

Leia mais:

Olimpíadas: Brasil vai a sete finais da ginástica artística e Rebeca disputará cinco medalhas

Olimpíadas: ‘Herói’ de sunga colorida viraliza após recuperar touca de atleta em piscina

Olimpíadas de Paris: Brasil conquista prata e bronze no judô