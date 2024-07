Homem invade casa, tenta estuprar mulher e rouba celular da vítima no AM

Flávio da Silva Queiroz, de 31 anos, foi preso nesta segunda-feira (29), por tentativa de estupro e roubo majorado com emprego de arma branca contra uma mulher, de idade não revelada. Os crimes ocorreram no dia 13 de julho deste ano, em Jutaí, no interior do Amazonas.

De acordo com a delegada Mariane Menezes, da 56ª DIP, no dia da ação criminosa, o autor invadiu a casa da vítima por volta da meia-noite, portando uma faca, ocasião em que tentou subjugá-la com violência para que praticasse ato sexual com ele; no entanto, a vítima negou. O homem, enfurecido pela resistência, passou a ameaçá-la de morte. Toda a ação criminosa durou cerca de uma hora.

“O autor agrediu a vítima com empurrões na parede e enforcamentos. Em seguida, ele deixou a casa levando o aparelho celular dela. É importante ressaltar que ele não possuía nenhum vínculo familiar ou amoroso com a mulher”, relatou a delegada.

Conforme a autoridade policial, as investigações começaram logo após o crime, quando a vítima compareceu à unidade policial para registrar a denúncia. Com base nisso, foi possível identificar o autor do crime e representar à Justiça pela sua prisão preventiva na Comarca de Jutaí.

“A captura do homem foi possível após constante investigação da nossa equipe policial com o apoio da PM. O infrator foi localizado e preso na rua Bom Pastor, próximo ao bairro São Francisco”, informou Mariane.

Foi constatado que o indivíduo já havia sido preso anteriormente quando tentou cometer o mesmo crime contra outra mulher em novembro de 2023, mas falhou na empreitada e também roubou o celular dela.

O homem responderá por tentativa de estupro e roubo majorado. Ele ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia mais

‘Trump’ é procurado por roubo de R$ 16 mil em loja

Suspeito de roubo é atropelado e recebe ‘corretivo’ de população na Zona Norte de Manaus

CENAS FORTES: morre adolescente que roubou celular de idoso e foi atropelado por ônibus durante fuga