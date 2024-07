Barco pega fogo, deixa três mortos e 165 pessoas são resgatadas no Amazonas

Uma embarcação pegou fogo na tarde desta segunda-feira (29), nas proximidades de Uarini, no interior do Amazonas. Segundo a secretária de saúde do município, foram confirmadas três mortes e 165 pessoas foram resgatadas.

O barco saiu de Manaus no dia 27 de junho e tinha como destino o município de Tabatinga. Quando a embarcação estava próximo de Uarini as chamas iniciaram. As causas do incêndio são investigadas pelas autoridades.

De acordo com a secretaria de saúde municipal de Uarini, três mortes foram confirmadas sendo uma criança de 1 ano, e duas mulheres, uma delas ainda não foi identificada. Ao todo 165 pessoas foram resgatadas, dessas 16 estão internadas, o estado de saúde delas não foi divulgado.

Entre os passageiros, tem pessoas de: Manaus, Tabatinga, Tonantins, Amaturá, Fonte Boa, Jutaí, Peru, Santo Antônio do Içá, Anori e Atalaia do Norte.

⁠Ainda não tem confirmação oficial se há pessoas desaparecidas, conforme a secretaria de saúde de Uarini.

O Governo do Amazonas montou uma força-tarefa de órgãos do Estado para atender as vítimas. Embarcaram para o município profissionais da:

Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), levando medicamentos e insumos para reforçar as unidades de saúde de Tefé e Uarini;

Servidores da Defesa Civil;

Homens do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), entre eles mergulhadores e especialistas em atendimento pré-hospitalar, que vão auxiliar no atendimento de feridos e atuar nas buscas por desaparecidos.

Ainda segundo o governo estadual, UTIs áreas estão prontas para serem enviadas à localidade para trazer os pacientes que tenham condições e necessidade de transferência para Manaus, onde as unidades de saúde já estão de sobreaviso.

Agentes do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar do município de Tefé, com apoio da Marinha do Brasil, realizaram os primeiros atendimentos no local do acidente. Ainda não é possível informar quantas pessoas estavam a bordo da embarcação.

Barco pega fogo e três mortos e 165 pessoas são resgatadas no Amazonas pic.twitter.com/AsVegzfGrh — Portal Em Tempo (@portalemtempo) July 30, 2024

Outro caso

Um outro barco pegou fogo próximo da comunidade Santa Maria, na madrugada de sábado (27). Quatro pessoas morreram.

A embarcação saiu de Manaus e tinha como destino o município de Santa Isabel do Rio Negro. No momento do incêndio, os passageiros se jogaram no rio para se salvar.