Buscas por desaparecidos continuam após incêndio em barco no Amazonas

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informou que as equipes de militares combatentes retomaram na manhã deste domingo (28), as buscas pelas vítimas do incêndio na embarcação Comandante Souza, iniciadas no sábado (27), quando a embarcação, que fazia o percurso de Manaus para o município de Santa Izabel do Rio Negro, pegou fogo durante a madrugada, nas proximidades da Comunidade Santa Maria, a 40 minutos de Manaus. Quatro mortes já foram confirmadas.

As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros seguem trabalhando no local do incêndio na busca de possíveis desaparecidos. Desde o início dos trabalhos, a lista com os nomes dos passageiros não foi apresentada pelo proprietário da embarcação.

Estão empregadas na operação três embarcações com 20 profissionais entre mergulhadores, especialistas em combate a incêndio, especialistas em altura e especialistas em atendimento pré-hospitalar.

Ao todo, 59 pessoas foram resgatadas com vida por equipes do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) e, até então, três óbitos haviam sido confirmados. As vítimas fatais são duas mulheres idosas e um jovem. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), onde os legistas trabalham, na identificação e liberação.

Na manhã deste domingo mais um óbito foi registrado, a informação foi confirmada pelo IML, a vítima tinha 72 anos e estava internada no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, localizado na Zona Norte da capital, onde realizou uma cirurgia ainda no sábado. Ela chegou a receber alta médica, mas veio a óbito após uma consulta pós cirúrgica.

A Secretaria de Estado de Saude (SES-AM) revisou o número de encaminhados para unidades de saúde de Manaus e informa que 23 pessoas receberam atendimento em hospitais da rede estadual. Destes, 18 pessoas já receberam alta. Outros cinco pacientes seguem internados para a realização de exames de imagem e intervenções cirúrgicas ortopédicas.

Leia mais:

Incêndio em embarcação no AM deixa três mortos; 59 pessoas foram resgatadas

VÍDEOS: Passageiros desesperados se jogam no rio após incêndio em embarcação no AM