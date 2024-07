Manauaras gastam 13,4% a mais na conta de energia elétrica por conta de ‘gatos’

Os manauaras gastam 13,4% a mais na conta de energia elétrica por conta das ligações irregulares, conhecidas como “gatos”. O acréscimo na conta é o maior de todo o país, conforme estudo da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Por conta das ligações elétricas clandestinas, o consumidor de Manaus acaba tendo que pagar o seu consumo e o consumo de quem furta a energia elétrica.

Segundo a Aneel, o Rio de Janeiro ocupa o segundo lugar, seguido do Amapá. O custo total dos furtos em 2023 foi de R$ 9,9 bilhões. Desse montante, a agência reconheceu o repasse de R$ 6,9 bilhões aos consumidores nos processos tarifários das distribuidoras.

‘Gatos’

Os chamados “gatos” são considerados “perdas não técnicas” para a empresa. São perdas evitáveis, que não estão relacionadas ao sistema elétrico, mas sim a furtos, fraudes e problemas de medição na rede da distribuidora local.

O valor dos “gatos” entra parcialmente na tarifa do consumidor que está regularizado. A Aneel revisa as tarifas das distribuidoras, medindo as perdas técnicas e não técnicas, e repassando os custos na conta de luz de acordo com critérios de eficiência definidos para cada empresa.

As concessões da Amazonas Energia e da Light têm níveis altos de furtos, relacionados à realidade socioeconômica dos estados do Amazonas e Rio de Janeiro.

Conforme os dados da Aneel, as duas distribuidoras responderam por 32,8% do total de furtos e fraudes na medição de energia registrados no Brasil em 2023.

Furtos de energia

A pesquisa da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) mostrou que, em 2023, o Amazonas foi o terceiro estado do país com mais furtos de energia.

Em primeiro lugar ficou o Rio de Janeiro com 11,27 milhões de MWH; em segundo lugar é ocupado por São Paulo, com 6,98 milhões de MWH; e em terceiro lugar, o Amazonas com 4,47 milhões de MWH.

