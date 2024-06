Amazonas é o terceiro estado com mais furtos de energia em 2023

Rio de Janeiro ocupou primeiro lugar no levantamento

Manaus (AM) – A pesquisa da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) mostrou que, em 2023, o Amazonas foi o estado do país com mais furtos de energia.

Em primeiro lugar ficou o Rio de Janeiro com 11,27 milhões de MWH; em segundo lugar é ocupado por São Paulo, com 6,98 milhões de MWH; e em terceiro lugar, o Amazonas com 4,47 milhões de MWH.

Conforme o levantamento, no RJ, o volume equivale a aproximadamente 11% de toda a energia gerada em Itaipu, que é a maior usina do país.

Na análise feita ao estado do Rio, a cada 100 clientes regulares existem outros 34 que furtam energia no RJ. Isso acontece não só em comunidades, mas também em áreas nobres.

De acordo com a associação, o combate ao furto é feito com o uso de equipamentos com inteligência artificial para medir o consumo das famílias.

