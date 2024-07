Homem é condenado a 17 anos de prisão pelo feminicídio da esposa grávida de sete meses no AM

O crime ocorreu no dia 16 de fevereiro de 2018

João Paulo da Silva, de 42 anos, foi preso pelo feminicídio de sua esposa, Letícia Jeffreys Nogueira, de 35 anos. A vítima, que estava grávida de sete meses, foi asfixiada no dia 16 de fevereiro de 2018, no ramal do Pau Rosa, na BR-174.

Em coletiva de imprensa, o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, informou que as investigações apontaram que o crime ocorreu em decorrência de inúmeras discussões entre o casal, devido ao fato de ele não aceitar o término do relacionamento.

“Durante uma dessas discussões, ele asfixiou e matou a mulher, que estava grávida. Em seguida, ele ocultou o cadáver, que foi encontrado três dias depois, próximo à casa dele, em uma área de mata daquele ramal”, explicou o delegado.

Conforme a autoridade policial, na época do crime, o autor foi preso, mas posteriormente passou a responder em liberdade. Ao longo do processo, a Justiça o condenou a 17 anos de prisão pelo homicídio qualificado e pela ocultação do cadáver da esposa.

“Desde a decisão judicial, ele passou a ser considerado foragido da Justiça. Recebemos denúncias sobre a localização do infrator, mas não conseguimos, de imediato, efetuar sua prisão. Nesta segunda-feira, ele se apresentou à delegacia por insistência dos familiares”, disse o delegado.

João Paulo da Silva será encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

