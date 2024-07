Pai estupra filha de 9 anos no interior do AM

Um homem de 33 anos foi preso por estuprar a própria filha de 9 anos. O crime ocorreu na cidade de Apuí, no interior do Amazonas. O suspeito foi detido nessa segunda-feira (29).

De acordo com a polícia, além de abusar sexualmente da filha, o homem ainda tirava fotos da relação e ameaçava a companheira, e mãe da criança, com um martelo.

“Durante as investigações, constatamos que, além de cometer o crime sexual contra a criança, ainda tirava fotos no celular enquanto cometia tais atos e ameaçava a esposa com um martelo, para que ela não contasse o que ocorria”, explicou o delegado Wellington Lucas Militão, titular do 71ª Distrito Interativo de Polícia (DIP).