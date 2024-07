Skatista amazonense participa de imersão nas Olimpíadas de Paris, visando Los Angeles 2028

Daniela Vitória foi campeã do CBX SP Street Power e juntamente com outros atletas fará uma imersão nas Olimpíadas deste ano

A skatista amazonense Daniela Vitória foi convocada para participar de uma imersão na Casa Brasil, em Paris, após ser campeã no CBX SP Street Power. A atleta, que também integrou o Programa Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024, é referência no skate e é promessa para o ciclo olímpico de Los Angeles 2028.

“Promessas no esporte vêm sendo reveladas no estado, nas diversas modalidades, fruto de muito apoio do Governo do Amazonas que acreditou na potência que os atletas amazonenses têm de chegarem no topo esportivo mundial. Daniela, Pedro, Maria e Elielton são a prova de que o investimento quando bem aplicado, gera resultados”, afirmou o secretário de Estado do Desporto e Lazer, Jorge Oliveira.

A jovem que conheceu o esporte aos 7 anos de idade, por inspiração do seu pai que havia lhe presenteado com skate, vem se destacando no cenário esportivo nacional e internacional. Atualmente, com 15 anos, Daniela é integrante da Seleção Brasileira de Skate Júnior.

“Há muito tempo, quando eu comecei a andar no skate, com 7 anos, eu sendo menina em cima de um skate já era bem preconceituoso; e hoje, a gente está vendo que as pessoas estão apoiando cada vez mais o esporte. Eu gosto bastante desse apoio, e estar contando com eles é muito gratificante, porque o nosso Amazonas tem sim muitos atletas bons, não só no skate, mas em todas as modalidades”, comentou Daniela.

Whelkle Martins, pai e maior incentivador de Daniela, a acompanha desde o início de sua trajetória e conta, com orgulho, sobre a oportunidade que a filha está tendo de participar dessa experiência nas Olimpíadas de Paris 2024.

“É uma experiência boa porque isso vai instigá-la a ter mais esse valor de querer realmente dar o seu melhor para essa corrida olímpica. Nós temos uma atleta de ponta que é a Rayssa Leal, que aprendeu muito bem como é que é esse mecanismo, e com base disso tudo, queremos para a gente poder trabalhar para a próxima grade olímpica e colocar ela lá para concorrer a essa vaga”, comentou o pai da atleta.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Manaus recebe primeira pista de skate coberta na Zona Norte

Olimpíadas de Paris: Rayssa Leal conquista bronze no skate street feminino

Prata em Tóquio, Kelvin Hoefler fica sem medalha na final do skate street