Estiagem: Carmem Lúcia e Wilson Lima elaboram estratégias para eleições municipais

O governador Wilson Lima (União Brasil) recebeu, na terça-feira (30), a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, para discutir sobre estratégias para as eleições municipais no Amazonas, principalmente devido à estiagem na região.

A seca no Amazonas preocupa a Justiça Eleitoral. Antes mesmo do período mais crítico da estiagem, 102 locais de votação em 19 municípios já estão sendo impactados pelo recuo dos rios. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), cerca de 43 mil eleitores de 194 seções vão ter dificuldades para votar, em outubro.

Até o momento, os municípios mais afetados com a estiagem são Gabriel da Cachoeira, Maués, Humaitá e Parintins.

Wilson Lima destacou a importância do encontro com a ministra, enfatizando o compromisso do governo estadual em colaborar estreitamente com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para garantir a realização de um processo eleitoral seguro e eficiente, mesmo diante das dificuldades provocadas pela estiagem.

“Recebemos a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Cármen Lúcia, que veio ao Amazonas para tratar sobre os preparativos para as eleições municipais deste ano. Reforcei nosso compromisso em atuar em parceria com Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, tendo em vista os desafios logísticos do nosso estado, principalmente frente à estiagem”, publicou.

Além das discussões sobre a seca, a Cármen Lúcia também visa avaliar os preparativos gerais para as eleições no Amazonas, garantindo que todas as medidas necessárias sejam tomadas para assegurar a lisura e a transparência do pleito.

Eleições municipais

A ministra iniciou em Manaus, como ponto de partida para uma série de visitas às capitais do Brasil, para discutir questões relacionadas ao processo eleitoral em meio às adversidades climáticas que afetam o Estado.

Nos próximos dias, a ministra continuará suas visitas a outras capitais, visando garantir que todas as regiões estejam preparadas para o pleito deste ano, abordando desafios específicos e promovendo a integração entre os tribunais eleitorais e os governos locais.

Cenário no Amazonas

Dos vinte municípios em situação de emergência no Amazonas, sete estão na região do Alto Solimões: Tabatinga, Benjamin Constant, Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá e Tonantins.

Algumas comunidades rurais já enfrentam dificuldades de acesso fluvial para chegar às sedes dos municípios.

De acordo com o coordenador de cadastro e eleições do TRE-AM, Marcelo Lira, o tribunal deverá adiantar o envio das urnas para esses locais, além de realizar a mudança de alguns locais de votação.

O órgão já tem um plano de contingência para tentar mitigar os impactos da seca nas eleições municipais do interior.

Entre outras medidas, está a utilização de helicópteros para transportar urnas e servidores para as regiões de difícil acesso.

