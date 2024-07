Incêndio em barco no AM: três vítimas são transferidas para Manaus

Três pacientes vítimas do acidente com uma embarcação em Uarini, no interior do Amazonas, foram transferidos para Manaus, sendo duas mulheres e uma criança, nesta terça-feira (30). Outros sete ainda estão internados na unidade hospitalar da cidade e um outro foi encaminhado para o município de Tonantins.

Por determinação do governador Wilson Lima, uma força-tarefa de órgãos do Governo do Amazonas foi montada para atender as vítimas do incêndio que ocorreu na embarcação.

Conforme relatório do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), quatro óbitos foram confirmados e quatro pessoas seguem desaparecidas.

Até o momento, 172 pessoas que estavam na embarcação já receberam alta e foram encaminhadas para duas escolas do município, onde estão abrigadas e recebendo suporte das autoridades.

Servidores da Secretaria Estadual De Assistência Social (Seas) e um perito do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC-AM) devem embarcar, nesta quarta-feira (31/07), para reforçar os trabalhos no município.

O Governo do Amazonas já disponibilizou para o local profissionais da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), levando medicamentos e insumos para reforçar as unidades de saúde de Tefé e Uarini; servidores da Defesa Civil e homens do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), entre eles mergulhadores e especialistas em atendimento pré-hospitalar, também vão auxiliar no atendimento de feridos e atuar nas buscas por desaparecidos.

