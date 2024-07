Aleam retoma atividades plenárias nesta quinta-feira (1º)

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) retoma as atividades, nesta quinta-feira (1º), no plenário Ruy Araújo, no segundo semestre do ano, após o recesso parlamentar, conforme estabelecido pelo Regimento Interno da Casa. As Sessões Plenárias da 20ª Legislatura acontecem de terça a quinta-feira, a partir das 9h.

“Encerramos o primeiro semestre com a pauta de projetos zerada e iremos trabalhar para que o segundo semestre seja encerrado da mesma forma”, afirmou o presidente da Aleam, deputado estadual Roberto Cidade (UB), falando das expectativas para o segundo semestre e destacando ainda a tramitação, nas Comissões Técnicas, de relevância e que poderão impactar positivamente a vida da população amazonense.

“Não tenho dúvidas de que todos os 24 deputados do Estado do Amazonas estão e estarão dedicados para que o segundo semestre seja ainda mais produtivo e assertivo do que o primeiro”, afirmou o presidente Cidade.

Dentre as matérias previstas para análise nesta segunda etapa do ano, está a Lei Orçamentária Anual 2025 (LOA 2025) e a apresentação das emendas parlamentares individuais e de bancada ao orçamento público.

A procuradora da Mulher da Aleam, deputada estadual Alessandra Campelo (Podemos), adiantou que o mês de agosto terá novidades com a celebração do aniversário de 18 anos da Lei Maria da Penha e o lançamento do Observatório da Mulher, que trará dados primários importantes sobre a violência contra a mulher na capital e no interior do Amazonas.

“O Observatório será uma das nossas principais pautas. Também continuaremos com o projeto Procuradoras Legais e a apresentação de Projetos de Lei. A Procuradoria da Mulher continuará trabalhando pela vida das mulheres do Estado”, enfatizou.

A reafirmação do compromisso de trabalho pelo desenvolvimento do Estado, com geração de emprego e renda à população foi feita pelo deputado estadual João Luiz (Republicanos).

“Continuaremos trabalhando de ponta a ponta no Amazonas para melhorar a vida das pessoas que moram na capital e interior”, declarou o parlamentar.

A produção de matérias legislativas foi reforçada pelo deputado George Lins (UB). “Vamos seguir firmes, atuando com responsabilidade e dedicação, propondo Projetos de Lei que tenham impactos positivos na vida das pessoas”, declarou Lins.

A defesa de pautas como os direitos dos consumidores, das pessoas com deficiência, turismo e cultura foi reforçada pelo deputado estadual Mário César Filho (UB), que falou sobre a continuidade de ações como a Caravana do Consumidor, o Feirão Limpa Nome e projetos que fortaleçam o turismo cultural como motor essencial para a economia.

“Buscaremos, neste segundo semestre, implementar políticas públicas que promovam a inclusão, o respeito e a igualdade de oportunidades para todos”, afirmou Mário César.

Após o período de licença-maternidade, a deputada estadual Mayra Dias (Avante) retorna à Aleam. “É com grande expectativa que retornamos aos trabalhos na Aleam, depois do recesso e de nossa licença-maternidade. Estamos prontos para continuar nosso compromisso de servir ao povo, propondo soluções que melhorem a vida da nossa população. Nosso foco permanece na transparência e na busca por políticas públicas que atendam às necessidades dos amazonenses”, disse.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Estiagem: Carmem Lúcia e Wilson Lima elaboram estratégias para eleições municipais

Projeto dá pena de até 50 anos para membro de facção que cometer homicídio

Projeto de Lei inclui indígenas em plano de combate da violência contra a mulher