Olimpíadas: Evandro e Arthur garantem vaga nas oitavas do vôlei de praia

A dupla brasileira Evandro Gonçalves e Arthur Lanci venceu, nesta quarta-feira (31), seu segundo jogo da fase de grupos e garantiu vaga nas oitavas de final no vôlei de praia masculino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Os brasileiros derrotaram a dupla dos canadenses Julian Hoerl e Alexander Horst por 2 sets a 0, com parciais de 21/13 e 21/16.

Com o resultado, Evandro e Arthur dividem a primeira posição do grupo E com os tchecos Ondrej Perusic e David Schweiner, que também venceram seus dois confrontos. Já os austríacos Alexander Horst e Julian Hoerl e a dupla do Canadá aparecem nas últimas colocações, com duas derrotas cada.

Os brasileiros voltam a jogar nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília), contra a dupla da República Tcheca, na quadra central, ao lado da Torre Eiffel. O duelo irá decidir a liderança da chave.

O primeiro set foi de amplo domínio de Evandro e Arthur. Os brasileiros não deram chances aos canadenses e tiveram à frente durante todo o set, finalizando sem dificuldades por 21 a 13.

No segundo set, a dupla brasileira se manteve melhor. Eles iniciaram abrindo uma grande vantagem, deixaram os canadenses se aproximarem, mas encerraram o jogo vencendo o set por 21 a 16.

*Com informações da Gazeta esportiva

