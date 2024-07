Passageira pula de carro após motorista de APP recusar pagamento via PIX

Uma jovem de 19 anos pulou de um carro de aplicativo em movimento, após ter sido ameaçada pelo motorista durante uma corrida, na terça-feira (30), em Jundiaí (SP).

Segundo o boletim de ocorrência, a passageira solicitou a corrida por volta das 5h30, saindo da Vila Nambi com destino à Vila Esperança. Quando chegou ao destino, informou ao motorista que faria o pagamento no valor de R$ 14,90 via Pix.

Ele recusou e disse que queria dinheiro em espécie. A vítima relatou que uma discussão aconteceu na sequência e o motorista passou a dirigir em alta velocidade para outro local. Aos policiais, a jovem disse que pulou do veículo em movimento por medo de ser agredida pelo homem.

Ela teve escoriações nas pernas, braços e cabeça e procurou atendimento médico no Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, onde foi medicada e liberada. O caso foi registrado como ameaça no 7º Distrito Policial de Jundiaí.

Em nota, a empresa de transporte por aplicativo 99 informou que o perfil do motorista na plataforma foi bloqueado após o ocorrido ter sido relatado.

“A equipe busca contato com a passageira para oferecer acolhimento e suporte, incluindo informações sobre o acionamento do seguro, com auxílio para despesas médicas e apoio psicológico. A empresa está disponível para colaborar com as autoridades,” acrescentou.

*Com informações do Metrópoles

