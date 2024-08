Mãe queima mãos do filho com chapinha após ele tomar iogurte sem permissão

Uma mulher não identificada foi denunciada ao Conselho Tutelar após queimar as mãos do próprio filho, de 11 anos, com uma chapinha de cabelo. De acordo com o conselheiro tutelar Marcos Paulo Cavalcanti, a vítima disse em depoimento que a mãe o agrediu porque ele tomou um iogurte sem permissão.

O caso aconteceu na segunda-feira (29), em Olinda, no Pernambuco. Uma foto obtida pelo g1 mostra as queimaduras na parte de cima das duas mãos da vítima.

O órgão tomou conhecimento do ocorrido após receber uma denúncia pelas redes sociais. O conselheiro informou que o menino e o irmão dele foram afastados da mãe e estão morando com uma tia.

Ainda de acordo com o conselheiro, o pai da criança levou o menino para Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA). Em seguida, a mãe foi chamada à instituição e negou que tivesse queimado o menino.

“Ela nos informou que essa criança teria queimado as ‘costas’ das mãos numa sanduicheira. E eu indaguei: ‘Como ele ia colocar as duas mãos de uma vez na sanduicheira?’. (…) Ela ficou dizendo que adoeceu e o menino devia ter feito um sanduíche. E eu disse que ele teria queimado a palma da mão, e não as ‘costas’. (…) Ela não contra-argumentou”, disse o conselheiro tutelar.

