Agile in the Jungle: 5ª edição do evento foca na disseminação da Cultura Ágil em Manaus

A cidade de Manaus se prepara para receber a quinta edição do Agile in the Jungle, um evento que se consolidou como referência na promoção da cultura ágil na região Norte.

Organizado por especialistas locais engajados na Comunidade Ágil Manaus, o encontro reunirá, mais uma vez, palestrantes e profissionais renomados de todo o país, oferecendo uma programação rica em conteúdo e oportunidades de networking.

Previsto para 28 de setembro, o Agile in the Jungle tem como objetivo principal incentivar a adoção de práticas ágeis, que são reconhecidas por melhorar a eficiência e a colaboração dentro das organizações.

Ao longo dos anos, o evento tem atraído um público diversificado, composto por executivos, profissionais de tecnologia, gestores e interessados em inovação, que buscam se aprofundar nas melhores práticas e tendências do mercado.

O evento, sem fins lucrativos, destaca-se não apenas pela qualidade das palestras e workshops oferecidos, mas também pelo seu papel na construção de uma comunidade mais forte e conectada na região.

Com um ambiente propício à troca de experiências e ideias, o Agile in the Jungle se torna uma plataforma essencial para quem deseja transformar a cultura organizacional de suas empresas, adotando métodos ágeis que impulsionam resultados.

“Acreditamos que a disseminação da cultura ágil é um diferencial competitivo para as empresas da nossa região. O Agile in the Jungle não é apenas um evento, mas uma oportunidade de transformar o modo como trabalhamos e nos conectamos com o futuro. Nossa meta é continuar fortalecendo essa comunidade vibrante e incentivar ainda mais profissionais a adotarem práticas ágeis em suas jornadas”, destaca Alexandre Amorim, organizador do evento.

Os ingressos para o Agile in the Jungle estão em sua terceira fase de vendas, com a virada do lote programada para breve. Interessados em participar deste encontro único em Manaus devem garantir suas vagas via https://agileinthejungle.com.br/, onde também estão disponíveis mais informações sobre a programação e os palestrantes confirmados.

