Atirador olímpico da Turquia conquista a internet

Na competição olímpica onde os participantes geralmente usam todo o equipamento disponível, o turco Yusuf Dikeç ofereceu uma masterclass de indiferença durante a competição de equipes mistas de pistola de ar comprimido na terça-feira (31) — e viralizou por isso.

Enquanto seus oponentes participavam da competição com equipamentos especializados — óculos personalizados para obscurecer a visão de um olho, grandes protetores auriculares e lentes coloridas — Dikeç conseguiu conquistar a primeira medalha olímpica da Turquia no tiro com o companheiro de equipe Sevval Ilayda Tarhan no que parecia ser seu cotidiano, usando um óculos normal e com uma mão no bolso.

“Eu atiro com os dois olhos, a maioria dos atiradores faz isso com um. Então eu não queria aquele equipamento todo. Fotografar com dois olhos acredito que seja melhor. Pesquisei muito sobre isso, então não precisei do equipamento”, disse Dikeç à rádio turca Radyo Gol.

“Fotografar com a mão no bolso não tem nada a ver com arte. Estou mais motivado e me sinto mais confortável enquanto faço isso”, disse ele, acrescentando que essa postura “trata, na verdade, de equilibrar o corpo, focar e concentrar”.

As fotos do atleta de 51 anos se tornaram virais, principalmente por causa da forte comparação com as fotos da superestrela do tiro olímpico Kim Ye-ji, cujo boné, óculos futuristas e compostura calma mais parecem alguém preocupado com o estilo inspirado nas ruas.

The Olympic #shootingsport stars we didn’t know we needed.



🇰🇷 Kim Yeji 🤝 Yusuf Dikeç 🇹🇷 pic.twitter.com/gfkyGjFg4I — The Olympic Games (@Olympics) August 1, 2024

Kim ganhou a prata na prova de pistola de ar de 10 metros no domingo (28), com seu companheiro de equipe de 19 anos, Oh Ye Jin, levando o ouro.

Um usuário de mídia social disse sobre Dikeç: “Confiança máxima. Uma mão no bolso. Sem lentes especializadas, sem problemas. Muito fácil para ele.

Outro elogiou sua “aura insana”, enquanto o jornal mexicano Diario Récord escreveu: “Aos 51 anos, ele competiu nos Jogos Olímpicos como se estivesse no pátio de sua casa!”

Depois de garantir a prata, Dikeç disse: “Estou muito feliz. Uma medalha olímpica é uma medalha olímpica e, em Los Angeles [nos Jogos de 2028], espero que seja uma medalha de ouro”.

Ss sérvios Zorana Arunović e Damir Mikec ficaram com o ouro, enquanto os indianos Manu Bhaker e Sarabjot Singh ficaram com o bronze na prova. Mas toda a fanfarra e aplausos das redes sociais foram para Dikeç.

Se suas habilidades de tiro não bastassem, Dikeç também estava conquistando fãs por ser uma “pessoa que gosta de gatos”, o que as pessoas descobriram ao navegar por sua página no Instagram. É seguro dizer que estes Jogos estão criando muitos heróis e lendas do esporte, dentro e fora do campo competitivo.

*Com informações da CNN Brasil

