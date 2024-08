Silvio Santos volta a ser internado em hospital de São Paulo

Apresentador voltou a ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta quinta-feira (1º)

O apresentador e empresário Silvio Santos voltou a ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta quinta-feira (1º). O veterano de 93 anos já havia ficado hospitalizado no local há cerca de 15 dias.

“Ele está bem. Voltou para fazer exames de imagem. Fazem o raio-x em casa. Mas o exame de imagem tem que ser realizado no hospital”, diz a nota, enviada pelo SBT ao Metrópoles.

O dono da emissora foi internado dia 18 de julho com H1N1 e recebeu alta no dia 20 para se recuperar em casa. Nesta quinta, Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT, disse:

“Ele tá se recuperando ainda da H1N1, e ele falou: ‘Quando eu ficar bom, quando eu melhorar, eu vou para as feiras, e vou comprar filme para o S.’”, contou Daniela, durante coletiva de imprensa, se referindo à plataforma de streaming +SBT.

Segredo de estado

Após a repercussão da primeira internação do empresário, o quadro de saúde dele virou “segredo de Estado” no SBT. De acordo com o Notícias da TV, os burburinhos em torno de Silvio Santos se restringiram apenas aos corredores da emissora.

Isso porque a direção proibiu que os programas comentassem qualquer coisa relacionada ao assunto, principalmente o Fofocalizando e o Tá na Hora.

Apesar de toda a situação, pessoas próximas a Silvio Santos disseram ao Metrópoles que a família tem tranquilizado os amigos sobre o estado de saúde dele e relataram que o apresentador passa bem.

*Com informações do Metrópoles

