Roberto cresce e Amom cai em disputa para a Prefeitura de Manaus

A nova pesquisa do Instituto Pontual divulgada, nesta sexta-feira (2), não traz nenhuma novidade em relação à disputa entre os pré-candidatos David Almeida (Avante) e Amom Mandel (Cidadania), que seguem liderando as pesquisas.

O dado que mais chama a atenção é o crescimento de Roberto Cidade (UB) e a queda de Amom Mandel (Cidadania), entre as últimas pesquisas.

Dos meses de abril a agosto, o pré-candidato do União Brasil (UB) cresceu de 9,0% para 15,6%, indicando um crescimento contínuo e constante de 6,6%.

No mesmo período, Amom Mandel (Cidadania) caiu de 29,3% para 23,2%. Ou seja, uma queda de 6,1%. A pesquisa tem margem de erro de 3%, para mais ou menos nos votos.

Líder da pesquisa e em crescimento, David Almeida (Avante) saiu de 27,5% no mês de abril, para 31,5% em agosto.

O pré-candidato Alberto Neto (PL) também subiu de 9,1% para 10,5%. Marcelo Ramos, por outro lado, diminuiu de 6,2% para 4,5%.

Wilker Barreto (Mobiliza) cresceu pouco na pesquisa, de 2,0% para 2,4%.

Foto: Reprodução

Eleições à prefeitura

O atual prefeito David Almeida (Avante) segue liderando mais uma pesquisa eleitoral. O pré-candidato lidera as intenções de voto com 31,5%, seguido pelo deputado federal Amom Mandel (Cidadania) com 23,2%.

Em terceiro lugar, o deputado estadual Roberto Cidade (UB), surge com 15,6% e em quarto lugar está Capitão Alberto Neto (PL) com 10,5%.

Nas últimas posições, Marcelo Ramos (PT) e Wilker Barreto (Mobiliza) estão com 4,5% e 2,4%, respectivamente.

Além disso, a pesquisa aponta que 9,3% dos eleitores votarão em branco e nulo e os que não quiseram opinar foram 3%.

A sondagem, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-08584/2024, é a quarta pesquisa realizada pelo Instituto Pontal este ano para a cidade de Manaus.

Foto: Reprodução

Rejeição

O levantamento também mediu a rejeição dos pré-candidatos. David Almeida é o pré-candidato que aparece com a maior rejeição entre os eleitores com 24,0%.

Após o atual prefeito de Manaus, Marcelo Ramos é o segundo mais rejeitado, com 19,6% dos eleitores afirmando que não votariam nele de jeito nenhum.

Amom Mandel tem uma rejeição de 16,9%, Capitão Alberto Neto de 8,9%, Roberto Cidade de 7,0% e Wilker Barreto de 4,7%.

Foto: Reprodução

Dados da Pesquisa

A pesquisa ouviu 1.066 eleitores dos 63 bairros de Manaus entre os dias 27 e 31 de julho e coletou intenções de votos para os pré-candidatos David Almeida (Avante), Amom Mandel (Cidadania), Roberto Cidade (UB), Alberto Neto (PL), Marcelo Ramos (PT) e Wilker Barreto (Mobiliza).

