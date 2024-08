Eleitores manauaras preferem prefeito honesto do que inteligente, mostra pesquisa

Pesquisa afirma que as qualidades mais priorizadas pelos manauaras são honestidade e competência

Eleitores manauaras preferem candidatos honestos, do que inteligentes nos atributos mais importantes para o prefeito de Manaus.

Para a Quaest Consultoria e Pesquisa, 24% dos eleitores disseram que o mais importante é ser honesto e apenas 6% preferem que os prefeitos sejam inteligentes. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (1⁠º).

A segunda qualidade mais citada entre os candidatos é a competência. Em maio, 19% citaram esse atributo e em julho, 13%. Entre as qualidades menos citadas na pesquisa, está “Inteligente” com nenhuma porcentagem no mês de maio e apenas 6% em julho.

Em julho, ser gente como a gente foi citado por 13% dos eleitores ouvidos. Na sequência estão: ser trabalhador, 11%; preocupado com os mais pobres, 12%; ligado aos valores da família, 10%; ser bolsonarista, 4%; lulista, 1%; religioso, 2%; inteligente, 6%; e simpático, 2%.

Atributos

No caso do atual prefeito David Almeida (Avante), que disputará a reeleição, o atributo “trabalhador” foi mencionado pela maioria dos eleitores, cerca de 46%. A segunda qualidade do pré-candidato é ser honesto, cerca de 38%. O pré-candidato foi considerado “gente como a gente” por 36% e “competente” por 33%.

Amom Mandel (Cidadania), pré-candidato a prefeito, tem como maior atributo “ser preocupado com os mais pobres”, citado por 31% dos entrevistados. Outros 28% disseram que Amom é honesto.

O deputado é considerado “gente como a gente” por 27%. “Competente” foi a qualidade mencionada por 26%. A condição de trabalhador foi citada por 22%, e ligado aos valores da família, 15%.

As qualidades do deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil) são: preocupado com os mais pobres, 22%; ligado aos valores da família, 20%; gente como a gente, 17%; honesto e competente, 14%; trabalhador, 11%.

Alberto Neto (PL) foi classificado em suas melhores qualidades como “ligado aos valores da família”, 25%; competência, 13%; honesto, 12%; trabalhador, 10%; gente como a gente, 9% e preocupado com os mais pobres, 7%.

Dados da pesquisa

A pesquisa Quaest, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número AM-00972/2024, entrevistou 1.002 eleitores de Manaus no período de 24 a 27 de julho, tem margem de erro estimada em 3,1 pontos percentuais e nível de confiabilidade de 95%. Foi contratada pela Dabacuri Produções Ltda, empresa proprietária do portal RealTime1.

