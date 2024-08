Olimpíadas: Jucielen Romeu vence norte-americana e avança para quartas de final no boxe

Brasileira conseguiu o triunfo por pontos no duelo pelas oitavas de final e fica a uma vitória de garantir ao menos uma medalha de bronze

Jucielen Romeu venceu a norte-americana Alyssa Mendoza e está classificada para as quartas de final da categoria peso pena (até 57kg) do boxe feminino das Olimpíadas de Paris.

O primeiro round foi totalmente equilibrado e a decisão foi nos mínimos detalhes. As duas pugilistas se mostraram bastante agressivas e pouco se defenderam.

Três árbitros deram vitória para Jucielen, enquanto os outros dois enxergaram a superioridade de Alyssa.

A norte americana começou mais forte no segundo round, mas perdeu ritmo e a brasileira conseguiu embalar uma sequência de jabs.

O placar do período foi o inverso do primeiro, mas mostrou novamente o equilíbrio do embate. Desta vez, Alyssa conseguiu o 3 a 2 a seu favor.

O terceiro round também não teve predomínio de nenhuma das atletas, que trocaram golpes francos e dificultaram a escolha dos árbitros.

*Com informações do ge

