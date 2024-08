Olimpíadas: Beatriz Souza vence francesa e garante final do judô

A brasileira Beatriz Souza avançou para a final do judô na categoria +78kg após vencer a francesa Romane Dicko e já garantiu ao menos a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Contra a dona da casa, Bia conseguiu um Ippon e conquistou a tão sonhada vaga na final olímpica na manhã desta sexta-feira (2).

Lutas de Bia em Paris 2024

Bia teve um começo de dia de boas apresentações nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Na estreia, a brasileira precisou de apenas 41 segundos para aplicar harai-goshi e vencer a nicaraguense Izayana Marenco por ippon.

A tranquilidade deu confiança para a judoca verde e amarela chegar com bastante moral no compromisso seguinte na Cidade Luz.

Mas a classificação contra a sul-coreana Kim Hayun foi cercada de polêmica. No tempo regulamentar da luta, as duas judocas se estudaram bastante e evitaram contato direto. Assim, foram punidas com shiddos.

No Golden Score, a asiática partiu ao ataque. Primeiro, a arbitragem marcou ippon para a asiática. Na revisão, mudou a decisão e sinalizou waza-ari e vitória de Bia.

*Com informações do Correio Braziliense

