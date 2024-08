VÍDEO: Atleta do nado crítica comentarista da ‘Caze TV’ após fala sobre ‘comer gente’

A atleta Gabi Regly, da seleção brasileira de nado artístico, usou sua conta nas redes sociais para criticar um comentário feito por Guilherme Beltrão, durante transmissão do programa “Zona Olímpica”, da CazéTV, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Gabi chorou após mostrar o trecho do vídeo em que Beltrão fala sobre competidores da modalidade irem à capital francesa para “comer gente” na Vila Olímpica, depois de dizer que eles não têm chance de ganhar medalha.

“A Adenizia é campeã olímpica, ela realmente importa para a competição. O ‘camarada’ do nado sincronizado, que não tem chance de medalha, tem que ir por dois objetivos: se superar e comer gente”, disse Guilherme. Veja vídeo abaixo

Atleta do nado critica comentarista da Caze TV após fala sobre ‘comer gente’ pic.twitter.com/yolmCDZUac

Com a voz embargada, Gabi disse que se sentiu revoltada e desrespeitada. Ela relatou sua rotina de treinos para representar o país em campeonatos sul-americanos e mundiais.

“Eu vi e fiquei extremamente revoltada, indignada com as falas infelizes que o Beltrão teve. (…) Ele disse que a gente vai para a Vila Olímpica para ‘comer gente’. Isso é um completo absurdo, uma falta de respeito com a gente”, iniciou.