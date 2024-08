VÍDEO: idoso desaparece e é encontrado atolado em buraco de lama em rio no Amazonas

O pescador idoso Belmiro Tavares, de 85 anos, foi resgatado após ficar três dias encalhado em um buraco de lama, no Rio Solimões, em São Paulo de Olivença (distante 982 quilômetros de Manaus). O caso ocorreu na última segunda (29).

Belmiro é morador do distrito de Santa Rita do Well e desapareceu no dia 23 de julho, quando saiu para pescar.

A família preocupada acionou as autoridades e as buscas iniciaram. Na quinta-feira (25), informações apontaram que a vítima havia sido vista pela última vez na região do “Barro Preto”.

A Defesa Civil de São Paulo de Olivença intensificou as buscas no domingo (28), e no dia seguinte, um drone flagrou o idoso preso em um buraco de lama.

Belmiro foi resgatado e encaminhado ao Hospital Robert Paul Backsmann, localizado em São Paulo de Olivença, onde permanece internado.

Foto: Defesa Civil

