David Almeida anuncia Renato Jr. como vice de sua chapa

O atual chefe do executivo municipal e pré-candidato à reeleição, David Almeida (Avante), anunciou o ex-secretário municipal Renato Júnior (Avante) como seu vice para a Prefeitura de Manaus, na tarde desta sexta-feira (2).

De acordo com David Almeida, a escolha de Renato ocorreu após o prefeito acompanhar o papel de gestor que seu vice teve quando era secretário municipal de obras.

“Eu vi o Renato nascer, convivo com o Renato desde que ele nasceu, somos amigos, agora parceiros, e uma coisa que nos remete além de nos conhecermos é o seguinte: é que a origem do Renato é do mercado de feiras. Nós fomos buscar no mercado de feiras alguém com a capacidade de ser um gestor. O Renato vai compor comigo, sob a orientação, sob a concordância, anuência dos partidos aliados, essa chapa que vai se apresentar amanhã”, afirmou David Almeida.

Em seguida, o ex-secretário agradeceu ao prefeito pela confiança depositada nele, e destacou que fará o possível para agregar positivamente na campanha.

“Quero agradecer pela honra de ser escolhido para compor a chapa da pré-campanha, meu coração se enche de alegria. Uma pessoa com a minha origem, eu tendo a honra de ser seu vice, estar compondo a chapa para ‘esgrimar‘ uma luta, não faltará de mim garra, força de vontade, para a gente vencer mais uma batalha, uma batalha em prol das pessoas”, declarou Renato ao seu colega de chapa.

O Avante e partidos aliados vão oficializar, neste sábado (3), a chapa à reeleição do prefeito David Almeida. O evento ocorre no Espaço Via Torres, localizado na rua Visconde de Porto Seguro, bairro Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul, onde são esperados os apoiadores da gestão David Almeida.

Na oportunidade, lideranças políticas e candidatos a vereador marcarão presença no evento que dá início à caminhada do Avante e partidos do arco de aliança nas Eleições 2024.

Quem é Renato Júnior

Renato Júnior foi secretário de Feiras e Mercados e desde 2022 passou a ocupar a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

Nas eleições para o governo, Renato Jr. chegou a ser cotado para ser o candidato a vice de Wilson Lima, quando havia a aliança, hoje rompida, entre os dois chefes do Executivo. Tadeu de Souza acabou sendo o escolhido.

