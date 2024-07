Líder nas pesquisas, David Almeida confirma convenção do Avante em agosto

Manaus (AM) — A convenção partidária do Avante ocorrerá no dia 3 de agosto, sábado, às 19h, no Espaço Via Torres, localizado na Avenida das Torres, bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. O evento irá oficializar o nome do prefeito e pré-candidato David Almeida como candidato à Prefeitura de Manaus e revelar o nome do vice, ainda não definido. Almeida é favorito nas pesquisas eleitorais nas eleições municipais.

Os partidos Avante, Partido Social Democrático (PSD), Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Democracia Cristã (DC) e Agir estão em articulações para apoiar a reeleição de David Almeida. Outros partidos ainda negociam a aproximação com o grupo.

Anúncio do vice

David Almeida ainda não anunciou um nome para vice, mas afirmou, nesta quarta-feira (24), está analisando seis possíveis nomes. Três secretários municipais estão sendo apontados como principais nomes para ocupar o cargo de vice-prefeito após eles serem exonerados das funções. Com a destituição, todos estão aptos a concorrer a vaga de vice-prefeito de David.

Os secretários exonerados foram Renato Júnior, que deixou a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf); Shádia Fraxe, que deixou a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e William Dias, que era da Casa Militar.

Entre os secretários exonerados, o favorito do prefeito para a disputa é Renato Júnior, que foi secretário de Feiras e Mercados e desde 2022 passou a ocupar a Seminf.

Durante o evento de oficialização da pré-candidatura, realizado em junho, David Almeida foi questionado sobre a escolha do vice, o prefeito continuou fazendo “mistério”, mas disse que, se pudesse escolher, escolheria o atual vice-prefeito Marcos Rotta. “Um cara sensacional e fantástico”, exaltou.

Apesar da preferência do prefeito, Marcos Rotta (PP), não poderá se candidatar a nenhum cargo nas eleições de 2024, tendo em vista que, Rotta exerceu as funções de vice-prefeito entre 2017 e 2020, ao lado do ex-tucano Arthur Virgílio Neto, e entre 2021 e 2024, ao lado de David Almeida. Por não se desincompatibilizar no prazo determinado pela Justiça Eleitoral da função de secretário da Casa Civil, em 2024 também não poderá se candidatar a vereador.

Liderança nas pesquisas

Nas últimas pesquisas eleitorais, David Almeida vem disputando o primeiro lugar, com seu concorrente, o pré-candidato Amom Mandel (Cidadania). Ambos os pré-candidatos aparecem, na maioria das pesquisas, tecnicamente empatados, devido à margem de erro, sendo de 3%.

Na última pesquisa eleitoral, divulgada na segunda-feira (22), do Instituto Pontual, os pré-candidatos David Almeida aparece com 29,8% e Amom com 25,2%. Pela margem de erro, que é de 3%, pode-se dizer que ambos continuam praticamente empatados.

Já no levantamento do instituto EAS Consultoria Estatística, divulgada no dia 18, no cenário estimulado, David tem 28,5% e Amom aparece com 28,1%.

