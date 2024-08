Escovar os dentes pode afastar pneumonia, diz estudo de Havard

Um estudo chefiada por epidemiologistas hospitalares da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, apontou um benefício inusitado do hábito de escovar os dentes: afastar a pneumonia. A investigação sugere que a escovação dental diária diminui em 33% as chances de pessoas internadas em hospitais serem acometidas pela doença.

No geral, os participantes do estudo com o costume de escovar os dentes ao menos duas vezes ao dia tiveram 19% menos probabilidade de morrer na UTI e conseguiram sair da terapia intensiva mais rapidamente.

“Estes dados deixam claro que a escovação de dentes pode salvar vidas”, afirmou o epidemiologista Michael Klompas, um dos autores do trabalho, em dezembro, quando o estudo foi publicado na JAMA Network.

“É raro no mundo da medicina preventiva hospitalar se encontrar algo que seja eficaz e barato. Em vez de um novo dispositivo ou medicamento, nosso estudo indica que algo tão simples quanto escovar os dentes pode fazer uma grande diferença”, completou ele.

A revisão de estudos analisou dados de 15 pesquisas que avaliaram hábitos de higiene bucal de 2,7 mil pacientes, todos eles internados em hospitais em diversos graus de complexidade.

Escovar os dentes diminuiu quantidade de bactérias

A pneumonia adquirida no hospital é uma infecção pulmonar preocupante que aparece geralmente após cerca de dois ou mais dias de internação. Ela pode ser fruto de bactérias, fungos ou vírus e costuma ser mais grave do que a pneumonia comum, já que nos hospitais os agentes infecciosos são mais agressivos e o organismo do paciente está mais debilitado.

Por isso, médicos sempre buscam formas de evitar que sua transmissão aconteça e, como o estudo indica, a higiene bucal pode ser uma importante aliada ao controlar a quantidade de bactérias presentes na boca dos pacientes. A escovação é especialmente importante se a pessoa precisar de ventilação mecânica, já que os tubos usados podem facilitar que essas bactérias desçam pela garganta e cheguem aos pulmões.

Ao escovar os dentes com frequência, os pacientes que necessitam de auxílio para respirar tiveram uma redução no risco de pneumonia de quase 70% (mais que o dobro daqueles que não precisavam desta ventilação).

Não é surpreendente que a má higiene bucal leve a graves problemas de saúde. Pessoas com doença gengival e cáries, por exemplo, têm maiores taxas de ataques cardíacos e de infecções graves, por isso é sempre bom lembrar de fazer a escovação.

Entretanto, o estudo mostrou que os benefícios têm um limite. Escovar os dentes três ou mais vezes ao dia não se traduziu em benefícios adicionais em relação à escovação duas vezes ao dia. O tempo que os pacientes permaneceram no hospital ou se eles foram tratados com antibióticos enquanto estavam lá também não pareceu influenciar as taxas de pneumonia.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Bebê de 9 meses morre de pneumonia e pais são suspeitos de negligência

No início de 2022, pneumonia mata mais pessoas do que Covid-19 no AM

Brasil é o país das Américas com mais casos notificados de tuberculose