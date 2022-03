Bebê de 9 meses morre de pneumonia e pais são suspeitos de negligência

Manaus (AM) – Na noite desta sexta-feira (30), um bebê de 9 meses, ainda não identificado, morreu no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Danilo Corrêa, localizado no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Segundo informações do avô, que não quis se identificar, o bebê estava gripado há cerca de quatro dias, mas os pais resolveram leva-lo ao SPA somente nesta semana, porque ele estava com problemas respiratórios.

Os médicos confirmaram a causa da morte da criança como pneumonia, mas acionaram a Delegacia Especializada a Proteção da Criança e Adolescente (DEPCA), com suspeita de maus-tratos da família para com a criança de 9 meses.

Diante dos fatos, a equipe especializada levou os pais em uma viatura para que eles fossem ouvidos na delegacia. O caso vai ser investigado. A Instituto Médico Legal (IML) esteve no local e fez a remoção do corpo da criança.

