‘Besouro do Tinder’ é preso após dar golpes em homens via aplicativo de namoro em Manaus

Um homem identificado como Eduardo Pinto da Silva, de 43 anos, mais conhecido como “Besouro do Tinder”, foi preso nesta sexta-feira (2), em Manaus, acusado de dar golpes em pelo menos nove homens que eram atraídos via aplicativos de relacionamentos.

Segundo o delegado titular do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Cícero Túlio, Eduardo enganava as vítimas fingindo que iria assumir um relacionamento amoroso e as convencia a fazer empréstimos consignados e financiamentos, assim como se apropriar de veículos dos alvos e revender para terceiros.

“A prisão dele foi na avenida das Torres, sabemos que ele sempre trafegava pelo local. O homem já coleciona passagens pela polícia e respondia por outros estelionatos. São dezenas de boletins de ocorrência. Ele inclusive tinha condenação por roubo em Manaus”, contou a autoridade policial.

O acusado, que também responde por falsidade ideológica, foi preso e encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis.

