CENAS FORTES: mulher esfaqueia marido até a morte após ele agredir a filha, no AM

Acusada gravou um vídeo confirmando a autoria do crime

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi presa após matar o marido a facadas dentro de uma pousada em Manicoré (distante 332 quilômetros de Manaus). O crime ocorreu nesta sexta-feira (2).

A acusada gravou um vídeo confirmando a autoria do crime e disse que cometeu o homicídio pois o marido havia agredido sua filha.

“Vocês vão concordar com uma pessoa que quis bater na filha de vocês? Sabe lá o que ele não quis fazer com a minha filha. Vocês iam concordar? Não, né?”, diz mulher em um trecho do vídeo.

Nas imagens também é possível ver que os órgãos da vítima estão expostos.

