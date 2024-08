Empresa de tecnologia anuncia expansão na Zona Franca de Manaus

Com características de Indústria 4.0, a empresa Vivensis Indústria e Comércio, especializada em tecnologia via satélite, anunciou o plano de expansão, com criação de nova planta na Zona Franca de Manaus (ZFM).

O sócio-fundador e presidente da Vivensis, Yvan Cabral, destaca que a excelência da mão de obra manauara é determinante para os planos de expansão.

“Estamos muito felizes também com a qualidade da mão de obra da Zona Franca de Manaus, uma mão de obra de excelente qualidade. Em breve, chegaremos a 430 funcionários. Todos os funcionários da nossa indústria são residentes de Manaus. Não trouxemos nenhum funcionário de fora. Uma mão de obra incrível, de alta qualidade, e que faz nos motivarmos a criar uma nova planta que a gente vai construir aqui em Manaus”, afirmou.

A planta da Vivensis em Manaus, com mais de cinco mil metros quadrados de área fabril, produz receptores compatíveis com SAT HD regional, banda KU e banda C.

Desde janeiro de 2023, a Vivensis deu início à produção na ZFM com o receptor VX10, o receptor da nova parabólica digital. A demanda pelo produto cresceu após a escolha da banda KU como a frequência para operar o sinal de TV via satélite gratuito.

Produção na ZFM

Com 28 anos de mercado em tecnologia via satélite, a Vivensis é especializada na fabricação, montagem e envio de produtos destinados à captação de sinais de TV, atendendo a grandes players como Sky e Hughes.

“A Vivensis se estabeleceu aqui na ZFM há um ano e meio. Tem sido um sucesso o que a Zona Franca de Manaus trouxe para a Vivensis: a possibilidade de produzir com qualidade. Trouxe também a oportunidade, obviamente, de a gente ter o benefício da ZFM, que é totalmente essencial para a gente poder ter um produto com custo competitivo e que possa ser acessado pela população de todo o Brasil”, salientou Yvan.

O superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, elogiou a sofisticação das linhas de produção da empresa.

“Com suas características de Indústria 4.0, [a empresa] demonstra o potencial inovador e tecnológico que a Zona Franca de Manaus pode alcançar. É gratificante ver empresas como a Vivensis adotando tecnologias avançadas e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da região. Estamos comprometidos em continuar apoiando iniciativas que impulsionem a modernização e a competitividade industrial aqui na Amazônia”, disse durante visita.

Faturamento

Com a migração do sinal de TV por conta do 5G, a Anatel determinou que todas as antenas parabólicas do país deixarão de funcionar na banda C (3,5 GHz), para evitar interferências com o novo sinal 5G.

A população que assiste à TV por parabólica precisará substituir esses equipamentos por outros compatíveis com a tecnologia da banda KU. Referência no mercado brasileiro, a Vivensis pretende dobrar seu faturamento nos próximos anos com essa transição tecnológica.

