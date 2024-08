Brasil tem terceiro maior juro real do mundo

Recentemente, o Banco Central do Brasil (BC) decidiu manter a taxa Selic inalterada em 10,50% ao ano. Com essa decisão, o Brasil passou a ocupar a terceira posição no ranking dos países com os maiores juros reais do mundo, segundo levantamento do MoneYou.

A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira, utilizada pelo BC para regular a inflação e controlar o mercado financeiro.

Ranking mundial de juros

Antes, o país estava na segunda posição, atrás apenas da Turquia. Agora, a liderança do ranking é da Turquia, seguida pela Rússia em segundo lugar.

Os 10 primeiros colocados: Turquia: 12,13%; Rússia: 7,55%; Brasil: 7,36%; México: 6,24%; África do Sul: 3,89%; Indonésia: 3,61%; Hong Kong: 2,83%; Itália: 2,44%; Reino Unido: 2,39%; Filipinas: 2,37%.

Juro real

O juro real é calculado a partir da taxa de juros nominal do país, subtraindo a inflação prevista para os próximos 12 meses.

Segundo levantamento compilado pelo MoneYou, os juros reais do Brasil atualmente estão em 7,36%, enquanto a Turquia lidera com uma taxa real de 12,13%.

A decisão de manter a Selic foi tomada em meio a um cenário de inflação mais forte e desafios externos que continuam a pressionar a taxa real de juros do país.

No entanto, apesar da queda no ranking, o Brasil ainda está distante da média entre as 40 economias mais relevantes, que é de 0,67% ao ano.

Antes do ciclo de sete cortes consecutivos da taxa básica de juros, a Selic havia permanecido por cerca de um ano em 13,75%.

Atualmente, o país ocupa a sexta posição no ranking de taxas nominais de juros, sem descontar a inflação, com uma taxa de 10,50%. A Turquia lidera a lista com uma taxa nominal de 50,00%, seguida pela Argentina com 40,00%.

É importante observar a relação entre a taxa de juros, inflação e crescimento econômico, uma vez que taxas altas podem desestimular o consumo e investimentos, impactando o desenvolvimento do país.A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de manter a taxa está relacionada à necessidade de controlar a inflação sem prejudicar a recuperação econômica.

