Mãe de Helena, suposta terceira filha de Neymar, desabafa: ‘Não sou a vilã’

Amanda Kimberlly, mãe de Helena, a terceira filha de Neymar, falou publicamente pela primeira vez sobre seu relacionamento com o jogador. Ela negou que tenha se envolvido com Neymar enquanto ele estava comprometido.

Neste sábado (3), Amanda usou suas redes sociais para se pronunciar. A modelo, que deu à luz Helena no início de julho, destacou que não teve nenhum relacionamento com Neymar durante o período em que ele estava comprometido.

“Será a primeira e a última vez que venho aqui falar desse assunto. NÃO, eu não me envolvi com o pai da Helena quando ele estava em um relacionamento, pelo menos PRA MIM, foi esclarecido que TODOS os envolvidos estavam SOLTEIROS. No meu caso, estava solteira desde JANEIRO 2023. Faço questão de colocar isso em caps lock pra galerinha que tem um calendário diferenciado e acredita que depois janeiro já é outubro, afirmando (sem nenhuma prova) que eu traí meu ex-parceiro”, escreveu Amanda em seu Instagram Story.

Resposta às críticas

Depois de meses de silêncio e de enfrentar uma série de ofensas, Amanda sentiu a necessidade de se posicionar. Ela destacou que resolveu falar agora devido ao envolvimento do nome de sua filha nas acusações.

Para Amanda, não há vilões ou heróis nesta história, e ela rechaçou qualquer insinuação de traição.

“Estou cansada de ver uma mentira tão absurda respingar na minha filha, fiquei calada durante 9 meses levando uma enxurrada de ofensas por um personagem que nunca existiu, fora as fake news. As pessoas gostam de imaginar e até de inventar algo que elas não viveram… Dessa história do mocinho e da mocinha, eu não sou a vilã. Helena pode não ter sido planejada por nós dois, mas pra DEUS ela foi. A corda sempre vai arrebentar pro lado mais fraco”, completou.

Polêmica em destaque

A declaração de Amanda Kimberlly surge em um momento delicado para Neymar, que já enfrentava outras controvérsias. A modelo reafirmou que não buscava mídia com sua declaração, mas desejava esclarecer os fatos por respeito à sua filha e a si mesma.

Sua postura firme e a escolha de palavras incisivas mostram o desgaste emocional e a determinação de proteger a imagem de Helena.

Amanda Kimberlly concluiu sua mensagem reiterando que esta seria a última vez que falaria sobre o assunto, deixando claro seu desejo de seguir em frente sem mais polêmicas.

Sua declaração reflete a complexidade das relações públicas e pessoais envolvendo figuras de grande exposição midiática como Neymar.



