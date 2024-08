Olimpíadas: Brasil conquista bronze por equipes no judô em cima da Itália

O time do Brasil e a equipe italiana disputaram a medalha de bronze do judô em equipes dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024

O Brasil conquistou uma medalha de bronze no judô dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Neste sábado (3), na Arena Campo de Marte, os brasileiros bateram a Itália por 4 a 3 para conquistar o bronze na disputa por equipes mistas.

Na campanha do terceiro lugar, o Time Brasil venceu o Cazaquistão na estreia (4 a 2), perdeu para a Alemanha (3 a 4) e derrotou a Sérvia (4 a 1) na repescagem.

Na primeira luta da final, na categoria até 90kg masculino, Rafael Macedo aplicou um Ippon no italiano Christian Parlati, faltando 14 segundos para o fim do combate, e deixou o Brasil na frente.

Na sequência, Beatriz Souza, medalhista de ouro no individual da categoria até 78kg feminino, confirmou o favoritismo e derrotou Asya Tavano com uma imobilização, ampliando a vantagem brasileira.

No terceiro duelo, a Itália diminuiu após Gennaro Pirelli derrotar Leonardo Gonçalves no 90kg masculino. O judoca italiano venceu no golden score após aplicar um Waza-ari.

Rafaela Silva voltou a deixar o Brasil tranquilo no placar ao bater Veronica Toniolo na categoria até 57kg feminino. A brasileira conseguiu um Waza-ari e imobilizou a adversária para vencer, 3 a 1.

Depois, a Itália voltou a diminuir a vantagem. O medalhista de prata Willian Lima, perdeu no golden score para Manuel Lombardo ao sofrer um Ippon.

O Brasil teve a chance de fechar o placar com Ketleyn Quadros, na categoria até 70kg feminino. No começo do combate, a judoca imobilizou Savita Russo para realizar um Waza-ari e ficar em vantagem.

Faltando 20 segundos para o fim da luta, a italiana conseguiu um Ippon e empatou a disputa, 3 a 3.

No judô por equipes mistas, em caso de empate, o último combate é definido em sorteio. Rafaela Silva foi a escolhida para o duelo.

A experiente judoca brasileira derrotou novamente Veronica Toniolo com apenas 14 segundos de luta ao aplicar um Waza-ari, e garantiu o pódio para o Brasil.

Brasil conquista bronze na disputa por equipes do judô – Foto: Miriam Jeske/COB

Medalhas do Brasil

O Brasil conquistou a oitava medalha na Olimpíada. Três delas vieram com os judocas Willian Lima, prata na categoria até 66kg; Larissa Pimenta, bronze na categoria até 52kg; e Beatriz Souza, ouro no +78kg.

Outras duas vieram na ginástica: uma, com o time feminino, bronze na final por equipes; outra, com Rebeca Andrade, prata no individual geral feminino. A skatista Rayssa Leal, bronze no skate street feminino; e o marchador Caio Bonfim, ganhador da prata; também foram ao pódio.

