Olimpíadas: Rebeca Andrade conquista mais uma prata na final do salto da ginástica artística

Rebeca Andrade segue fazendo história. Neste sábado (3), a brasileira conquistou sua quinta medalha olímpica. A prata no salto veio com um 14.966, que a deixou atrás apenas da estadunidense Simone Biles, com incríveis 15.300. O bronze ficou com Jade Carey, dos Estados Unidos, com 14.146.

Esta foi a terceira medalha olímpica de Rebeca Andrade em Paris. No individual geral, já havia faturado a prata.

Enquanto, na disputa por equipes havia ganhado o bronze. As outras duas medalhas vieram em Tóquio 2020, com um ouro no salto e uma prata no individual geral.

Agora, ela igualou os velajadores Robert Sheidt e Torben Grael e está a um pódio de isolar-se como a brasileira com mais condecorações olímpicas da história. Rebeca Andrade voltará a competir na segunda-feira (5), na trave e no solo. Portanto, tem a chance de conquistar mais duas medalhas.

Classificação do salto

Simone Biles – 15.300 Rebeca Andrade – 14.966 Jade Carey – 14.146 An Chang Ok – 14.216 Valentina Georgieva – 13.983 Elisabeth Black – 13.933 Shallon Olsen – 13.366

Os maiores medalhistas brasileiros

5 medalhas: Robert Scheidt (vela) e Torben Grael (vela)

Robert Scheidt (vela) e Torben Grael (vela) 4 medalhas: Serginho (vôlei), Isaquias Queiroz** (canoagem), Gustavo Borges (natação) e Rebeca Andrade (ginástica artística)**

Medalhas do Brasil em Paris

Com a conquista de Rebeca Andrade, neste sábado, o Brasil chegou a nove pódios nas Olimpíadas de Paris. Até então, ginástica artística e judô foram as modalidades que mais deram medalhas ao país:

Beatriz Souza – judô (ouro)

Willian Lima – judô (prata)

Caio Bonfim – marcha atlética (prata)

Rebeca Andrade – ginástica artística, individual geral (prata)

Rebeca Andrade – ginástica artística, salto (prata)

Larissa Pimenta – judô (bronze)

Rayssa Leal – skate street (bronze)

Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira, Flávia Saraiva e Júlia Soares – ginástica artística, por equipes (bronze)

Rafaela Silva, Daniel Cargnin, Ketleyn Quadros, Rafael Macedo, Beatriz Souza, Leandro Alves e William Silva – judô, por equipes (bronze)

*Com informações da GHZ

