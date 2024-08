União Brasil confirma candidatura de Roberto Cidade à Prefeitura de Manaus

O União Brasil confirmou, na manhã deste sábado (3), que o deputado estadual Roberto Cidade será o candidato do partido à Prefeitura de Manaus.

Com o maior arco de alianças da eleição municipal deste ano, que reúne sete partidos, a convenção lotou a Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, Zona Centro-Sul da capital, com mais de 30 mil pessoas.

“Agradeço a Deus por esse momento, que ficará guardado no meu coração. Manaus hoje vive um sentimento de mudança, quer mudança. Ninguém aguenta mais essa gestão que está aí, de muita pintura, maquiagem e pouca entrega. Agradeço a todos que estão ao nosso lado. Agradeço ao coronel Menezes, ao nosso líder, governador Wilson Lima, e principalmente a todos vocês que vieram aqui hoje nos dar essa demonstração de apoio. Com toda emoção e com muita humildade, digo que estou pronto para mudar Manaus”, disse Roberto Cidade.

Arco de alianças

Foto: Divulgação

Além do União Brasil e do Progressistas, Partido da Mulher Brasileira (PMB), Partido da Renovação Democrática (PRD), Partido Socialista Brasileiro (PSB), Podemos e Republicanos compõem a coligação de Roberto Cidade, que possui 294 candidatos ao cargo de vereador.

O governador Wilson Lima, principal entusiasta da candidatura de Roberto Cidade à Prefeitura de Manaus, criou, com o apoio de Cidade, o Auxílio Estadual Permanente, que beneficia mais de 300 mil pessoas em todo o Amazonas, sendo mais de 158 mil apenas em Manaus.

“Estou muito feliz pelo dia de hoje, quando oficializamos o rumo que esse grupo irá tomar durante esse processo eleitoral. Você está preparado, meu irmão, e é por isso que estou aqui, é por isso que o povo está aqui com você. Para administrar Manaus tem que ter competência, tem que mostrar capacidade de fazer. Desse lado entregamos obras e soluções para melhorar a vida das pessoas. Não há uma só grande obra em Manaus que não tenha a intervenção do Governo do Estado. Essa candidatura não é do Wilson, do Roberto e do Menezes, essa candidatura pertence à cidade e ao povo. Manaus quer mudança, quer um novo tempo. Vamos à vitória!”, afirmou o governador e presidente estadual do União Brasil.

Cidade é o pré-candidato que mais cresceu nas três últimas pesquisas de intenção de votos divulgadas na capital do Amazonas. Levantamento do Instituto Pontual Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira (2), mostra que Cidade passou de 9% em abril para 15,6% no cenário estimulado.

Candidato a vice-prefeito

Anunciado em 31 de julho como pré-candidato a vice-prefeito na chapa de Roberto Cidade, Coronel Menezes reforçou o compromisso de mudar Manaus e fazer com que as pessoas voltem a ter dignidade.

“Estamos emocionados em ver e sentir tanto apoio. Isso é o reflexo da vontade por mudança. Manaus está abandonada e hoje é uma fábrica de mentiras, de muitas promessas e poucas entregas. Nós temos um projeto para Manaus. Somos dois gestores que têm o compromisso de realizar as mudanças que Manaus precisa. Agradeço a confiança e o convite para fazer a diferença e mudar Manaus”, disse Menezes.

*Com informações da assessoria

