Jogador francês que eliminou argentina sofre ataques racistas na web

Após o jogo entre França e Argentina pelas Olimpíadas de Paris, ocorrido na sexta-feira (2), os torcedores argentinos voltaram a cantar músicas de teor racista em direção aos franceses e, não suficiente, atacaram as redes sociais do autor do gol da eliminação.

O atacante Jean-Philippe Mateta balançou as redes argentinas para classificar seu país para as semifinais em Paris. “Eles jogam pela França, mas são de Angola. Que bom que eles vão correr, se relacionam com transexuais. A mãe deles é nigeriana, o pai deles cambojano, mas no passaporte: francês”, cantavam os torcedores para o autor do gol que é negro.

Nas redes sociais, os argentinos mandaram emojis como a bandeira de Angola, correntes, macacos, bananas e palavras, por exemplo, “africano” para Jean Philippe-Mateta. O atacante nasceu na França, sua mãe é francesa e seu pai é congolês. O atleta joga no time do Crystal Palace, da Inglaterra.

Franceses x argentinos

A rivalidade teve seu primeiro capítulo ainda na Copa de 2018, quando a França eliminou a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo. Quatro anos depois, veio a resposta. As duas seleções se enfrentaram na decisão da Copa do Catar. Os argentinos venceram e as provocações ganharam tom de comemoração.

A situação ficou adormecida após o episódio. No entanto, após os argentinos conquistarem mais um título da Copa América, a situação escalou. Durante a celebração, jogadores da argentina cantaram a música racista xenofóbica contra jogadores franceses. O momento foi registrado pelo volante Enzo Fernandes, que fazia uma live em sua conta oficial no Instagram no momento e acabou deixando a si próprio e os colegas em situação delicada.

A Federação Francesa acionou a Fifa por conta do episódio. O Chelsea, clube de Enzo, cogitou uma punição ao jogador, que também foi repudiado pelos colegas de clube.

*Com informações do Metrópoles

