Jovem é preso após tentar matar irmão com golpe de terçado, no AM

Um jovem de 19 anos foi preso por tentativa de homicídio do próprio irmão, de idade não informada. O suspeito tentou matar a vítima com um golpe de terçado no dia 30 de julho deste ano, na comunidade Peixe-Boi, zona rural do município de Guajará, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Adenilson Carlos, da 69ª DIP de Guajará, a prisão ocorreu na quarta-feira (31). Na ocasião do crime, o autor pegou um terçado e desferiu um único golpe nas costas, provocando ferimento corto-contuso; em seguida, fugiu do local. A vítima foi socorrida e levada a uma unidade hospitalar para cuidados médicos. Algumas horas depois, a Polícia Militar foi acionada para averiguar a ocorrência.

“As diligências em torno do caso iniciaram, e o indivíduo foi capturado e conduzido à unidade policial. O Inquérito Policial (IP) foi instaurado por meio de portaria, considerando que o tempo transcorrido entre o fato e a captura do homem, e as circunstâncias em que isso ocorreu, não permitiram a caracterização de qualquer das hipóteses de flagrante delito previstas no Código de Processo Penal”, explicou o delegado.

Segundo a autoridade policial, foi solicitada à Justiça a prisão temporária do autor, a qual foi concedida e cumprida pelos policiais.

O indivíduo responderá por tentativa de homicídio e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

