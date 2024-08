Capitão Alberto Neto e Maria do Carmo lançam coligação ‘Ordem e Progresso’

A Convenção Partidária, realizada no Sesi Clube do Trabalhador, na Zona Leste, reuniu apoiadores

Os pré-candidatos Capitão Alberto Neto (PL-AM) e Maria do Carmo Seffair (Novo-AM) consolidaram a união entre o Partido Liberal (PL) e o Partido Novo. Na manhã deste sábado (3), os pré-candidatos lançaram a coligação “Ordem e Progresso”, que concorrerá à Prefeitura de Manaus nas eleições deste ano.

A Convenção Partidária, realizada no Sesi Clube do Trabalhador, na Zona Leste, reuniu apoiadores. O tom do evento foi de mudança e a mensagem efetiva que a coligação vai trazer o choque de ordem na gestão de Manaus.

“Manaus é uma cidade grande, que precisa se tornar uma grande cidade. Os governos que passaram até agora, foram marcados por uma gestão ruim, que fez o povo sofrer. Chegou a hora de abraçar Manaus, está chegando a chapa que vai dar um choque de ordem e gestão. A Direita de verdade é aqui, vamos chegar para trazer ordem e progresso para a nossa cidade”, afirmou Capitão Alberto Neto.

A união com a professora também foi parte importante do discurso de Alberto Neto. Segundo ele, a chapa foi um encontro raro de valores.

“Essa chapa com a Maria do Carmo é um encontro de propósitos, valores e princípios. Tenho uma mulher que começou de baixo e transformou a Fametro na maior universidade do Estado. Temos totais condições e vamos, assim como fez Maria do Carmo, fazer com que Manaus tenha a melhor educação do Brasil,” declarou.

A reitora da Fametro e agora candidata a vice-prefeita, professora Maria do Carmo manteve o tom de entusiasmo e disse acreditar que Alberto Neto tem todas as qualidades para ser prefeito de Manaus.

“Governar exige coragem, competência e integridade. Coragem para mudar, competência para realizar e integridade para resistir a pressões. Alberto Neto tem essas qualidades. Por isso, Manaus terá ordem e progresso,” declarou a candidata a vice-prefeita.

Maria do Carmo também reafirmou em seu discurso a luta contra a corrupção. “Manaus é maravilhosa, mas corroída pela corrupção e abandono. Esgoto a céu aberto, falta de creches, ruas sem asfalto. Isso não é normal. É hora de dar um basta,” disse.

A convenção também contou com a participação, em vídeo, do presidente Jair Bolsonaro, que reafirmou a confiança na chapa que representa a verdadeira Direita, e o compromisso com Manaus e o Amazonas.

“Prezado Capitão Alberto Neto e Professora Maria do Carmo, boa sorte a todos. É uma satisfação poder dirigir a palavra para vocês nesse momento tão marcante para a nossa capital Manaus. Manauaras vocês sabem que quem está com Bolsonaro, está com Capitão Alberto Neto e Professora Maria do Carmo. Eu estou com Manaus, com os manauaras e com o povo do Amazonas”, disse.

