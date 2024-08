Wilson Lima anuncia mais de R$ 800 mil em investimentos para o setor primário e comércio em Humaitá

Itens alcançam produtores, pescadores e comerciantes em ações de crédito e fomento do Governo do Amazonas

O governador Wilson Lima entregou mais de R$ 800 mil em investimentos para o setor primário, social e fomento para empreendedores em Humaitá, interior do Amazonas, durante a sexta-feira (2).

Os recursos serão destinados para aquisição de equipamentos e liberação de crédito, beneficiando produtores, pescadores e comerciantes do município.

“É um conjunto de ações que facilita a vida das pessoas que estão aqui no interior e pessoas que nem sempre têm acesso a esses benefícios. O governo está vindo próximo dessas pessoas para fazer com que elas também tenham essa possibilidade de desenvolverem suas atividades econômicas e, consequentemente, garantir o sustento de suas famílias”, afirmou o governador Wilson Lima.

De acordo com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), mais de R$ 588 mil serão destinados para três entidades: Associação dos Agricultores do Paraizinho, Associação dos Produtores do Paraíso Grande e a Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança de Humaitá.

Para a Associação dos Agricultores do Paraizinho, os recursos totalizam mais de R$ 223 mil para a aquisição de canoas de alumínio, fornos de farinha, caixas d’água, freezer e roçadeiras. Os equipamentos vão potencializar a comercialização da produção com um transporte adequado, reduzindo o esforço físico dos agricultores e os impactos ambientais.

O FPS também destinou um montante de R$ 230 mil para a Associação dos Produtores do Paraíso Grande. A aquisição envolve canoas de alumínio, prensa para mandioca, fornos grandes de farinha, roçadeiras, entre outros itens. As aquisições aumentarão a produção e o escoamento de farinha com qualidade, aumentando a renda dos associados.

Outro montante de R$ 134,3 mil foi usado para aquisição de uma caminhonete e uma motocicleta para a Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança de Humaitá. O fomento vai possibilitar o aumento da entrega dos itens produzidos, além de atender outras necessidades da instituição.

Além dos implementos agrícolas, produtores rurais de Humaitá receberam 172 documentos relacionados ao setor primário e R$ 295 mil em crédito para o setor primário e comércio. As ações foram coordenadas pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) e Agência de Fomento do Amazonas (Afeam).

Dos documentos entregues, 64 são Cadastros Nacionais da Agricultura Familiar (CAF), 58 Cartões do Produtor Primário (CPP) e 50 Cadastros Ambientais Rurais (CAR). E o crédito rural, parceria entre o Idam e Afeam, atendeu três pescadores artesanais do município, que receberam equipamentos totalizando R$ 36,1 mil, entre canoas, caixas de isopor e motor.

Pela Afeam, o programa Mais Crédito Amazonas realizou a liberação de R$ 259 mil para microempreendedores de Humaitá. Oito pessoas que atuam nas áreas de comércio e serviços foram contempladas.

A empreendedora do ramo de perfumaria, Danielle Cintra, teve a quantia de R$ 50 mil liberada pelo programa do Governo do Estado. Ela comemorou o valor para impulsionar o próprio negócio.

“Com esse aporte a minha empresa vai crescer muito mais, vou poder acrescentar mais coisas que eu já vinha sonhando há algum tempo, trazer novas marcas para a minha loja, então isso vai dar um gás muito grande”, declarou a empreendedora.

Também foram entregues documentos para Pessoas com Deficiência (PcD) em Humaitá. Ao todo, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) repassou 14 documentos.

Durante a ação, as equipes entregaram 12 Carteiras de Identificação da Pessoa com Deficiência (CiPcD), além de uma Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) e um Passe Legal.

