Olimpíadas: Brasil vence França e garante classificação para semifinal do futebol feminino 

O Brasil está nas semifinais do futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris.

Na web, os internautas ficaram incrédulos devido aos 16 minutos de acréscimo, definidos pela arbitragem em uma partida em que não houve muitas interrupções.

Em jogo difícil jogando contra as donas da casa, a Seleção Brasileira venceu por 1 a 0, com gol de Gabi Portilho, aos 36 da segunda etapa, em jogo disputado no Stade de la Beaujoire, em Nantes.

Com a classificação, o Brasil encara a Espanha na próxima fase do torneio. O duelo está marcado para a próxima terça-feira (6), às 16h (de Brasília). Do outro lado da chave, o Estados Unidos enfrenta a Alemanha.

Como o esperado, a partida foi difícil, com a França, favorita, criando as melhores oportunidades de gol. Mesmo assim, o Brasil conseguiu se portar bem, não foi afetado pelo mando de campo das francesas e garantiu a classificação entre as quatro melhores seleções da Olimpíada.

O jogo

Logo aos 16 minutos, a França teve pênalti a seu favor, mas Lorena pulou no canto certo e impediu Sakina Karchaoui de abrir o placar. Ainda no primeiro tempo, mas na reta final, as francesas acertaram o travessão em cabeceada de Mbock.

Na segunda etapa, o Brasil passou a sair mais para o jogo e logo no primeiro minuto teve chance. Adriana fez boa jogada e Picaud defendeu. Na sobra, Yasmim cruzou e Jheniffer cabeceou para fora.

A França também teve boa chance, com Katoto. A atacante recebeu cruzamento de Cascarino, se desmarcou e cabeceou, mas a bola foi por cima do gol de Lorena. O Brasil respondeu em contra-ataque. Kerolin ganhou bola no meio-campo e achou Gabi Portilho no ataque, a atacante bateu cruzado e a bola foi para fora.

Em momento de pressão da França, Lorena voltou a aparecer. A goleira fez grande defesa em chute cruzado de Cascarino.

O gol do Brasil veio em uma bobeira da defesa da França. Gabi Portilho aproveitou o vacilo, partiu livre para área e bateu sem chances para a defesa da goleira.

O jogo se estendeu até os 63 minutos da segunda etapa, após a árbitra dar 18 minutos de acréscimos. Com tempo, a França pressionou, mas não conseguiu empatar o jogo.

Gabi Portilho

Foto: João normando

Aos 29 anos, a brasiliense Gabi Portilho abriu o o placar para o Brasil diante da França no futebol feminino em Paris-2024. O gol foi marcado aos 37 minutos do segundo tempo e colocou a seleção brasileira na semifinal olímpica do futebol feminino.

A atacante atualmente joga pelo Corinthians, em São Paulo, e já marcou 29 gols pelo time, onde está desde 2020, temporada em que disputou 31 dos 32 jogos. Ela foi revelada pelo Kindermann, de Santa Catarina, e já passou pelo futebol europeu. Lá, ela defendeu o Madrid por duas temporadas. Foi campeão estadual pelo 3B da Amazônia, onde marcou 10 gols em oito partidas da Série A2 do Brasileiro.

*Com informações da CNN Brasil

Leia mais:

Olimpíadas: Bia Ferreira perde mas conquista medalha de bronze no boxe

Entenda polêmica envolvendo boxeadora argelina nas Olimpíadas de Paris