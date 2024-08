Corpo sem cabeça é encontrado dentro de mala, em Manaus

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado dentro de uma mala que havia sido jogada em um igarapé, na rua São Paulo, bairro Nova Esperança 2, Zona Oeste de Manaus, durante o sábado (3). A cabeça da vítima ainda não foi localizada.

De acordo com a Polícia Militar, os moradores da área encontraram a mala e acionaram a presença dos agentes de segurança. No local, os policiais se depararam com partes do corpo de um homem em avançado estado de decomposição dentro da mala, sem a cabeça.

A equipe de perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para atender a ocorrência. O caso será acompanhado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

