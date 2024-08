Criança morre após pula-pula ser levado pelo vento

Um menino de 5 anos morreu após um brinquedo inflável instalado ao lado do estádio de beisebol Regency Furniture, em Maryland (EUA), ser levado por uma forte rajada de vento na noite da última sexta-feira (2), pouco antes do início de uma partida.

Ele e outras crianças (o número total não havia sido informado até a última atualização desta reportagem) estavam no pula-pula e foram erguidos a uma altura de 4 a 6 metros.Todos atingiram o solo antes de o próprio brinquedo aterrissar.

No momento do acidente, jogadores de beisebol, treinadores e voluntários correram para socorrer as vítimas.

“Estendemos nossa mais profunda empatia às crianças e suas famílias durante este momento difícil”, declarou o governo do Condado de Charles, onde aconteceu a tragédia. “Agradecemos à nossa equipe e à Polícia Estadual de Maryland por suas ações rápidas para garantir que as crianças recebessem atendimento imediato.”

A partida que aconteceria naquele momento foi suspensa, assim como toda a programação do estádio do sábado (3). Segundo a assessoria de imprensa do time da casa, Blue Crabs, as famílias das crianças e os torcedores que presenciaram o acidente estão recebendo apoio psicológico.

À emissora americana NBC, testemunhas afirmaram que o pula-pula havia sido fixado no chão por meio de estacas.

*Com informações do g1

