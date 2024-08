PSDB oficializa candidatura do médico Lincoln Bastos em Codajás, no AM

O PSDB oficializou neste sábado (3), no Manelito Show Clube, a candidatura o médico Lincoln Bastos, à prefeitura de Codajás, no Amazonas.

O evento reuniu apoiadores do médico, que tem como candidato à vice-prefeito, Lúcio Maciel. O médico já foi prefeito do município quatro vezes e tem como marca, além de suas ações e obras, seguir atuando na medicina durante suas gestões.

A solenidade contou com a presença de representantes dos partidos Cidadania e Mobiliza que, juntos ao PSDB, formam a federação e coligação que oficializou 24 nomes para a Câmara Municipal.

“Eu quero em primeiro lugar agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estar nesta festa do povo de Codajás. Ninguém foi forçado a vir para cá, ninguém foi oprimido para estar aqui. O povo que mandou chamar um médico para tirar Codajás do abandono e descasos. Nós precisamos honrar o povo de Codajás que sonha com dias melhores na nossa cidade e com respeito”, disse Dr. Lincoln.

Durante seu discurso, o candidato evidenciou as qualidades do candidato à vice-prefeito.

“Lúcio é um presente de Deus para nós. Deus nos presenteou com uma unanimidade para ser vice, um homem integro, de bom coração, competente e servo de Codajás”, avalia.

Foto: Marcelo Ramos

Abraham Lincoln Bastos, conhecido como Dr. Lincoln, é um gestor tranquilo e atuante, com um histórico marcante na política local. Ele já ocupou o cargo de prefeito por quatro mandatos e tem como marca o compromisso com a saúde da população. Sua rotina inclui atendimentos no hospital de Codajás, seguidos de atividades na sede da prefeitura.

Além de sua atuação na gestão pública, Dr. Lincoln também se destaca por projetos sociais. O “Sonho de Menina” é um exemplo disso: uma iniciativa que celebrou os 15 anos de pelo menos 300 meninas do município. Apenas duas delas ficaram grávidas durante o período do projeto, e, por não cumprirem o acordo estabelecido, foram excluídas.

Dr. Lincoln é cristão, casado com a advogada e pastora, Elielza Bastos, e pai de três filhos. Sua candidatura representa a continuidade de um trabalho comprometido com o bem-estar da população de Codajás.

*Com informações da assessoria

