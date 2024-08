Noiva de Luan Santana fala sobre reação ao descobrir gravidez

Jade Magalhães, de 31 anos, usou as redes sociais no último sábado (3) para dar detalhes sobre a primeira gravidez, fruto do relacionamento com o cantor Luan Santana, de 33 anos.

Entre os questionamentos, um seguidor quis saber qual foi a reação ao descobrir a gestação. “Me sinto abençoada, mais próxima de Deus. Gerar uma vida é um milagre”, respondeu ela.

Logo na sequência, a influenciadora também compartilhou como tem sido sua rotina. “Logo que descobri, era engraçado, eu encostava, dormia. Hoje ainda tenho mais sono que o normal, mas deu uma melhorada”, garantiu.

Desejos inusitados?

Apesar de comum na gestação, Jade disse não ter sentido vontade de nada específico.

“Tipo comer gelo, picles com sorvete, nada disso… Será que eles vão aparecer nos próximos meses? Sinto vontade de coisas normais por enquanto, mas nada que não sentisse antes”, explicou.

Quanto aos primeiros sintomas, ela foi surpreendida pela tontura. “Não imaginava que esse era sintoma de gravidez”, confessou. “Passei alguns dias com enjoo, mas agora me sinto super bem, não fico mais de 3 horas sem comer e isso ajuda bastante”, acrescentou.

*Com informações da CNN Brasil

