Enguia viva é retirada de corpo de homem após animal começar a mastigar intestino

Uma enguia viva de 60 cm de comprimento foi retirada do abdômen de um paciente, no Vietnã. O homem, que também estava com um limão na cavidade, inseriu o animal no ânus com objetivo de obter prazer sexual.

Internado em 27 de julho no Hospital Viet Duc, em Hanói, o homem sentia forte dores abdominais, segundo relato fornecido à imprensa local. De acordo com médicos, o animal começou a mastigar as entranhas do paciente na tentativa de encontrar uma saída.

“A enguia havia mordido o reto e o cólon do paciente”, disse Le Nhat Huy, vice-diretor do Departamento de Cirurgia Colorretal e Perineal.

Médicos tentaram remover a enguia por meio do ânus, mas descobriram que um limão bloqueava a passagem. A solução foi realizar uma cirurgia de emergência. O animal, ainda vivo, e a fruta foram retirados.

Depois da surpresa, médicos ainda verificaram se havia outro corpo estranho dentro do homem antes de fechá-lo. O paciente ainda passou por uma colostomia para evitar que a matéria fecal passasse pelo corte feito pela mordida da enguia.

“Primeira vez”

Médicos do mesmo hospital já removeram mamadeiras, copos e brinquedos adultos de corpos de outros pacientes. No entanto, este foi o primeiro caso envolvendo um animal vivo.

